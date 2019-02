Šebrle se předvedl před Bohdalovou: Kreslil před ní obrázky připomínající pohlavní orgány!

Roman Šebrle odrovnal Bohdalovou. Video: archiv FTV Prima

V novém díle zábavní vědomostní show Máme rádi Česko dostal za úkol nakreslit přísloví, které měl jeho tým ve složení Jiřina Bohdalová, Jakub Prachař (35) a Petr Lexa poznat.

V jednu chvíli ale bylo všem ve studiu pořádně horko. Roman totiž vykouzlil na tabuli něco, co nejprve vypadalo jako kosočtverec a následně jako pánské přirození. Populární Bohdalka se pustila do hádání a nedala na sobě znát vůbec žádné rozpaky.

„Já vidím láska v míse, nebo co,“ hádala Bohdalová. „Srdce na jazyku,“ střílel od boku kapitán týmu Jakub Prachař. Jenže Šebrle nesměl vydat ani hlásku, a tak dál kreslil.

„Je to myš,“ znovu to zkoušela herečka. Nebyla. Nakonec uhodli, že jde o přísloví, co na srdci, to na jazyku, ale pořádně se u toho zapotili. „Skvěle jsem se pobavil při natáčení. Stejně jako při každém setkání s naší nejlepší herečkou Jiřinou Bohdalovou,“ tetelil se blahem Šebrle, který se u svého výtvoru musel hodně červenat. ■