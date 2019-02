Dcera Jitky Asterové šokovala: Nechce mít děti!

Anna si nedovede přestavit, že by se stala matkou. Foto: Mall.tv (3x)

Veřejnost Anna Kameníková (za svobodna Linhartová) před dvěma lety překvapila nečekaným vstupem do manželství s Janem Kameníkem alias Stounym. Zamilovaný pár se bral pouhé čtyři měsíce od seznámení . Herečce a lidem v jejím okolí to ale nepřijde zvláštní a oba označují za dokonalý pár.

„Bylo to spontánní a krásný, koupili jsme svatební oblouk v supermarketu a hosté seděli na lavičkách. Na svatbě jsem měla všechny svoje kamarádky, který mi šly v havajském oblečení za družičky. Za svědka mi šla kamarádka převlečená za Froda, nesla mi prsten přidělaný řetězem na krku a strašně brečela. Bylo to dojemný,“ vzpomíná herečka na jeden z nejdůležitějších dnů ve svém životě v pořadu Noční směna s Adélou.

Byť se do manželství vrhla po hlavě, tak k mateřství má Anna jiný postoj. „Děti nechci,“ netají se svým odmítavým postojem k mateřství Anna Kameníková, která na sebe upozornila už jako šestnáctiletá rolí sexuálně zneužívané dívky ve filmu Jana Hřebejka Nevinnost.

„Třeba se to jednou změní, ale teď k tomu nemám důvod. Důvody, proč mít děti, mi přijdou divně sobecký, teď je nás tady sedm miliard. Říkám si, co je na mě tak fantastickýho, abych to musela duplikovat?“, vysvětluje pohnutky, které ji vedou k rozhodnutí zůstat bezdětnou, mladá herečka.

„Je to dost nepopulární téma, kdekoli to řeknu, tak se na mě koukají divně. Já si ale kladu otázku, proč bych měla chtít dítě a moc těch důvodů není. Je to asi stejný, jako proč bych měla chtít kočku,“ říká rezolutně Anna Kameníková.

Během dvanáctihodinové show ji přišel navštívit i její ex Zdeněk Piškula. O tom, že i po nevydařeném románku zůstali přáteli, svědčí i fakt, že byl populární herec jedním z hostů na její svatbě s Janem Kameníkem. ■