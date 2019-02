Je z ní půvabná umělkyně: Mrkněte, jak teď vypadá talentovaná dcera Dominika Haška

Dcera Dominika Haška představuje svůj první klip.

Se svou formací Domi, která vzniklo během studia konzervatoře Leeds College of Music ve Velké Británii, vydává zpěvačka debutový videoklip Let Me Follow. Ten hodlá propagovat jednak v Anglii, tak České republice.

K natočení hudební podoby svého prvního singlu oslovila česko-americká zpěvačka svého dlouholetého kamaráda Ruye Okamuru, který studuje režii.

„Jsem ráda, že se na mém debutu podíleli lidé, kteří jsou mi velmi blízcí a dobře mě znají. Chtěla jsem, aby Ruy natočil můj první klip. Mou jedinou podmínkou bylo, aby mělo video příběh. Věděla jsem, že se mu podaří ukázat, co pro mě ta písnička znamená. A povedlo se! Navíc jsem se ztotožnila s hlavní postavou. Jsem velmi spontánní a občas záměrně dělám věci, které mi nejsou úplně vlastní, abych sama sebe více poznala. O tom také příběh klipu pojednává. Natáčení probíhalo skvěle, přátelsky. Když se mi něco nelíbilo, nebyl problém něco pozměnit,“ přibližuje natáčení klipu Dominika.

Myšlenka natočit klip ve formaci spojující několika národností vznikl v Anglii, ale natáčení probíhalo na Slovensku. „Chtěl jsem najít výjimečné místo. Takové, které se bude lišit od standardu Velké Británie. Rozhodl jsem se natáčet v jiné zemi, která má ale blízko k našim kořenům. Jelikož studuji filmovou režii, líbilo se mi klipu vdechnout příběh, než abych ho postavil pouze na scénách s interpretem. Píseň jsem pojal tak, že sledujeme postavu, která chce uniknout předurčenému směru života a chce následovat své srdce. Je to příběh o dívce, která se doma necítí dobře, pak ani s partou puberťáků, a tak pokračuje sama v hledání sebe samotné,“ popisuje příběh klipu Ruy. ■