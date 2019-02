Pořádně promrzlá zpěvačka: V novém klipu se Bára Poláková noří do sněhu jen v tílku a kalhotkách

Barbora Poláková - Sami dva Super.cz

Je stále víc zpěvačkou než herečkou, i když by to, jaký úspěch bude mít, před pár lety řekl málokdo. Barbora Poláková (35) už za svoji první desku v roce 2015 získala dvě ceny Anděl za Objev roku a Skladbu roku. A i její další tvůrčí počiny byly a jsou skvěle hodnocené.

Po mezinárodním úspěchu v podobě zařazení kampaně ke klipu 2-8-5 mezi padesát celosvětově nejlepších marketingových počinů uplynulého roku se Bára dočkala dalšího uznání i doma. Aktuálně ji hřejí hned tři nominace na Ceny Anděl 2018, konkrétně v kategoriích Album roku za její loňský počin ZE.MĚ, Videoklip roku za zmíněný živě přenášený klip 2-8-5, a nominována je také coby Sólová interpretka roku.

Nominace hřejí možná o to víc, že při natáčení zbrusu nového klipu ke skladbě Sami dva Barbora pořádně promrzla. "Sami dva je píseň o naději, o samotě, o svobodě, o smutku i o síle, a bylo docela těžké vyvážit správnou míru patosu, která k takové písni se smyčcovým orchestrem patří. Snažit se shazovat tu pravou míru by vedlo špatným směrem, ale podporovat ji by zase mohlo zároveň vyznít přes míru," zamýšlí se Poláková a přiznává, že se klip vlastně točil nadvakrát.

"Nejdřív jsme loni na konci roku natočili první verzi ve studiu, ale pořád jsem cítila, že to není to pravé, a i když jsme do toho dali spoustu energie, nechtěla jsem pustit něco, s čím bych nebyla spokojená. Když jsem pak v lednu odjela na hory, najednou mi došlo, že tam je to ono," vysvětlovala.

"Byla to trochu chůze po tenkém ledě nebo spíš vlastně hlubokém sněhu, protože při takovém docela důležitém obrazu očištění jsem si lehla do sněhu jen v tílku a kalhotkách. A nebyl to zrovna krátký záběr. Navíc kolem mne nesměl nikdo být, protože by byl z dronu vidět. Byl to opravdu zážitek. Potom jsem se oblíkla a chvilku běhala. A neonemocněla jsem. Bylo mi úplně dobře, jen jsem vypadala, jako když jsem se zezadu přismahla od sluníčka a zůstalo mi neopálené jen to tílko," směje se zpěvačka. ■