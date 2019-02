Na přehlídce prádla už ji neuvidíte, ale ozdobou přehlídek je stále: Krásná misska má v 35 letech postavu snů!

Kateřina Průšová Super.cz

"Já myslím, že už to stačilo. Dávám už šanci mladším," řekla Super.cz s úsměvem Kateřina na přehlídce návrháře Jiřího Moravce v Teplicích.

Průšová stále předvádí, ale už se nechce příliš svlékat. "Nabídky zvažuji, ale určitě to už není tak, že chodím všechno. Vybírám si," vysvětlila.

Průšová na Instagramu denně postuje videa ze cvičení. Snaží se motivovat lidi. Některé cviky vypadají až nebezpečně. "Jsem velkej sporťák od malinka, s trenérkou cvičíme hodně stabilizační cviky na posílení vnitřních svalů. Je to pro nás zábava, není to stres. Hrozně mě to baví a snažím se motivovat lidi," vysvětluje.

Od začátku jen trenérku upozorňovala na to, že nikdy nebude kvůli nízkému tlaku hlavou dolů. A to už pro ni nyní také není problém. "Člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Všechno se dá naučit, Zvládám to myslím velmi dobře," dodala. ■