Řepka dostal 15 měsíců natvrdo. A co dělá jeho partnerka? Kateřina Kristelová si užívá rodinnou pohodu

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová Herminapress

A co na to Řepkova partnerka Kateřina Kristelová (39)? Na to, co říká na rozsudek, zatím Super.cz nereagovala, ale zjevně se snaží zůstat nad věcí.

Kateřina si na sociální síť postuje videa zasněžené krajiny. První video s popiskem "Family time" si dala jen chvíli před začátkem dnešního soudu. A nepolevila ani po verdiktu. Opět zveřejnila video ze zvířecí farmy s velbloudy. Zřejmě se snaží svým fanouškům naznačit, že si z toho doma nic nedělají.

Zatímco při minulém soudu Kateřina postovala pohodu u Vltavy, teď zvolila hory a velbloudy. Tak uvidíme, co bude u odvolacího soudu. ■