Kardashianky vystavily své ženské zbraně: Kim ale s těmi svými trochu zápolila

Kim a Kourtney Kardashianovy Profimedia.cz

Při pózování měla ovšem Kim se svým výstřihem trochu problémy. Bujné vnady neposedně vykukovaly z róby a faux pas bylo málem na světě. Starší Kourtney se sice nepyšní tak plným poprsím, ale i u ní bylo na co se dívat. Díky vysokému rozparku odhalila nožku v plné kráse.

Vypadalo to, že Kim se před slavnostním večerem stihla zbavit svých kožních problémů. Před pár dny ji vyfotili se silnou vrstvou make-upu na obličeji, která zakrývala něco, co působilo jako akné. Kim se pak sledujícím na Twitteru sama svěřila, že šlo o lupénku, která se jí nečekaně objevila na obličeji. Vypadá to, že se jí však včas zbavila, i když na akci zrovna její obličej nejspíš nikoho nezajímal.