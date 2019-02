Heidi Klum se vyprsila ve třpytivé róbě: Promluvila o svatbě s o 16 let mladším snoubencem

Heidi Klum Profimedia.cz

Modelka Heidi Klum (45) je vytížená plánováním svatby s hudebníkem Tomem Kaulitzem (29), neboť pár už údajně stanovil datum velkého dne. Dopřála si ale pauzu od plánování, aby se zúčastnila akce amfAR Gala 2019 v New Yorku, pořádané nadací podporující boj proti AIDS. Postarala se o to, aby ji ve stříbrných šatech nikdo nepřehlédl. Díky vyšponovanému poprsí to zkrátka nebylo možné.