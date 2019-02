Muž roku se chystá na světovou soutěž krásy na Filipíny: Svalnatý nástrojář už ale vybírá své nástupce

Jiří Kmoníček pojede Česko reprezentovat na Filipíny. Herminapress

Kola jubilejního 20. ročníku soutěže Muž roku se začínají opět roztáčet. Úvodní částí tříkolového castingu prošli první adepti na finalisty soutěže mužské krásy. Pod drobnohledem poroty se představil například učitel, moderátor, raper, kuchař či projektový manažer a všechny pojil jeden cíl - chtějí se dostat do finále této prestižní soutěže.

Mezi porotci nesměl chybět úřadující Muž roku 2018 Jiří Kmoníček. Vítěz Muže roku se momentálně pilně připravuje na mezinárodní soutěž Mister International. „Vůbec klukům nezávidím. Ono to chce kus odvahy jít se někam předvádět. Tím jsme si prošli asi všichni. Ale ta soutěž za to stojí. Zkušenosti a zážitky, které nabydete, vám nikdo nevezme,“ míní svalnatý nástrojář.

„Já se teď intenzivně připravuji na světovou soutěž Mister International. Ještě jsem si stačil zahrát v připravovaném seriálu TV Prima Temný kraj, ale od 15. února už budu na Filipínách hájit české barvy v konkurenci borců z celého světa. Jsem na to hodně zvědavý a těším se,“ dodal. A my mu přejeme, aby uspěl aspoň tak jako jeho kolega ze soutěže Jakub Kochta, který se v Polsku dostal na mezinárodní soutěži Mr. Supranational dostal do TOP 20.

Prezident soutěže Muž roku David Novotný, který soutěž dotáhl do 20. ročníku, se tvářil spokojeně. „Nikdy bych si nepomyslel, že Muže roku dovedu až k jubilejní dvacítce. Ale je vidět, že se soutěž líbí a mezi mladými muži je o ni zájem. Vždyť mám na stole víc jak dvě stě přihlášek, a to jsme teprve na začátku. Vybraní finalisté se pak účastní soustředění a finálový galavečer se už tradičně koná v Městském divadle v Náchodě. Vítězové pak odjíždějí reprezentovat Českou republiku na prestižní světové soutěže,“ uvedl David Novotný. ■