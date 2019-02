Legendární Popelka zavzpomínala na Václava Vorlíčka (✝88): Libuška Šafránková s režisérem mluvila pár dní před smrtí

Libuška Šafránková jako Popelka Foto: Česká televize

„Říkali, že je nemocný a že už je to v poslední fázi, tak jsem mu hned volala. Bezvadně jsme si popovídali o všem možném. O nemoci nepadlo ale ani slovo! Nesvěřil se mi, ani si na nic nepostěžoval. Ale pravda, bylo už hodně znát, že na tom není dobře,“ řekla Blesku herečka.

Náruživý kuřák podlehl rakovině plic. Na těžkou nemoc si ale nikdy konkrétně nestěžoval, byť vážné zdravotní problémy připustil.

Slavný režisér nedal na Šafránkovou dopustit. „On byl muž s mozkem a pevnou rukou, což jsem já velice potřebovala. A já v sobě měla zase tu spontánnost, kterou potřeboval on. Byla jsem to zvíře, které on krotil a vypouštěl z klece,“ popsala spolupráci s Vorlíčkem půvabná Popelka, která měla s režisérem krásný vztah. ■