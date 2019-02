Poslední rozhovor s Václavem Vorlíčkem (✝88): Už loni v říjnu přiznal vážné zdravotní problémy

Václav Vorlíček Super.cz

"Prožívám období, kdy mi není nejlépe, ale je to překonatelné. Rád jsem se zúčastnil, když se to týká mého filmu, který jsem kdysi velice rád udělal vedle dalších 34. Jsem rád, že se filmu i po těch letech takhle daří," řekl Super.cz Vorlíček na premiéře. Konkrétnější být nechtěl, ale bylo znát, že ho zdraví trápí. Málokdo tušil, že bojuje s rakovinou. Na začátku roku 2018 mu našli nádor na plicích.

Přesto si premiéru nenechal ujít. "Když jsem slyšel, že se chystá a že to připravuje můj kamarád Filip Renč (53), řekl jsem si, že to je v dobrých rukou. A vidím, že bylo. Děkuji Filipovi a všem, kteří přišli dát pozdní poklonu filmu staršímu více než padesát let," dodal režisér legendární Popelky s Libuškou Šafránkovou.

Vorlíček se těšil, že ještě natočí další film. "Námět mám, zabývám se tím a zvolna se chystám, že bych ještě jednou vyrazil do boje s pohádkovým bláznivým filmem. Sehnat financování, myslím, problém nebude. Mé filmy se těm, kteří do nich investovali, vyplatily," dodal.

Toho už se bohužel nedočkáme. ■