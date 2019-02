Dámy, máte smůlu: Zasnoubený muzikálový krasavec na konkurzu Čarodějky prozradil, že už má i termín a místo svatby

Michal Bragagnolo nám prozradil detaily svatby. Michaela Feuereislová

To, že požádal svoji přítelkyni, zpěvačku a tanečnici Denisu o ruku, nám pohledný tenor Michal Bragagnolo, jehož známe jako milovníka Raoula z Fantoma opery, prozradil už před koncem roku.

A že se svatbou nehodlá dlouho otálet, nám muzikálový krasavec svěřil na konkurzu na další muzikál Čarodějka, v němž usiluje o roli floutka Fiyera. "Už máme termín i místo. Bude to 20. července v prostorách fary u Budějovické v Praze. Svatba bude taková střední, počítáme se šedesáti, sedmdesáti lidmi," upřesnil Michal, jehož do divadla GoJa Music Hall jeho vyvolená také doprovodila.

"Určitě si nebudeme brát žádnou svatební agenturu, zvládneme to radši vlastními silami. Nechceme utratit statisíce, radši bychom na nějakou pořádnou svatební cestu. Momentálně uvažujeme o Thajsku, jen je otázkou kdy. V létě je to zbytečné, takže spíš v zimě. Ale určitě ne v prosinci, to mám nejvíc práce," je tedy zatím otázkou, kdy se zrzkou Denisou na svatební cestu vyrazí. ■