Marta Kubišová se vrací na scénu: Pro své fanoušky chystá jediný koncert v tomto roce

Zpěvačka připravuje na letošek velký koncert. Foto: VDN Promo

Interpretka legendární písně Modlitba pro Martu, která se stala symbolem revoluce, se vrátila znovu do studia a společně s Petrem Maláskem a dalšími hudebníky natočila píseň v novém aranžmá. A nejen to, pro svůj velký hit se rozhodla natočit také videoklip. „S tím nápadem přišel pan Větrovský. Tak se dohodl s panem Maláskem, že se i aktuálně znovu nahraje, a to v jiném aranžmá se smyčci. Skladba se stala symbolem a klip na toto téma jí skutečně chybí. Byl to dobrý nápad, tak jsem i vzhledem k 30. výročí od sametové revoluce souhlasila,” prozradila zpěvačka, která snad nikdy nevystoupila, aniž by Modlitbu pro Martu nezazpívala.

„Já o ní říkám, že to je takový batůžek, který mi přirostl k tělu, protože opravdu musí znít všude. Skladbu mám jinak samozřejmě moc ráda,” prozradila Kubišová, která aktuálně směřuje svou energii k 16. listopadu, kdy ji čeká jediný koncert v roce.

„Jelikož mi chodí strašně moc nabídek na vystoupení k tomuto krásnému výročí, rozhodla jsem se, že vystoupím k tomuto výročí v Lucerně, abych své fanoušky uspokojila a nemusela vystupovat tu a tam. Kdo mě chce vidět a slyšet, ať dorazí do Lucerny,” řekla Kubišová s tím, že další vystoupení rozhodně neplánuje. „Už teď budu muset trochu potrénovat, protože pravidelně nezpívám a v Lucerně budu muset dát více písniček, tak musím zabrat, aby to mělo z mé strany patřičnou úroveň. Bude to skutečně jen jediná a z mé strany výjimečná událost,” uzavřela zpěvačka. ■