Natálie Grossová by chtěla v novém muzikálu Čarodějka hrát se svým klukem: Jak jim to v lásce klape?

Natáka Grossová dělala konkurz na nový muzikál i se svým přítelem Honzou. Super.cz

Na konkurzu na další muzikál Čarodějka, kde Natálka usiluje o roli mladé čarodějnice Glindy, se tak talentovaná zpěvačka potkala i se svým klukem. "Šel na pěveckou company a na roli Boqa. Takže kdyby to dobře dopadlo, tak bychom se na jevišti od září potkávali zase hodně často," potěšil by úspěch jich obou Natálku.

Zajímalo nás samozřejmě, jak se jejich vztah vyvíjí. "Je to spíš na takové kamarádské bázi, protože se teď hodně věnuju tomu divadlu a tak. Chodíme spolu do kina, do divadla. Je to spíš takové kamarádsky dětské. Dá mi pusinku na tvář a tak," červenala se u odpovědi šestnáctiletá Natálka. ■