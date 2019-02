Tenhle hlas posadil na zadek i producenta Janečka: Má zpěvačka známá jen z dětských muzikálů roli v Čarodějce jistou?

Gabriela Urbánková nadchla producenta Čarodějky svým hlasem. Super.cz

Gábina u něj už kdysi zpívala. "To mi bylo sedmnáct, ještě jsem byla malé hůdě a byla jsem v pěvecké company ve druhém českém nastudování Bídníků, které bylo právě tady," vzpomínala. Za ty roky dospěla, porodila dceru a vyzrál i její hlas, takže byl producent jejím výkonem jak v roli Madam Morrible, tak čarodějky Elphaby nadšený. Bude ale zřejmě muset shodit pár kilo, pokud do úzkého výběru postoupí.

Za sebou má Gábina role hlavně v dětských muzikálech jako je Královna Kapeska, v níž se alternovala i s Bárou Basikovou (55). "Hodně mě to baví, baví to i moji malou dceru a sem na konkurz, na které běžně moc nechodím, mě přilákalo i to trochu pohádkové téma a magično, to má ráda," vysvětlila nám zpěvačka. ■