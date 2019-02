Pánové, máte smůlu! Sexy oscarová herečka (28) se zasnoubila s tímto fešákem

Jennifer Lawrence a Cooke Maroney Profimedia.cz

S majitelem galerie začala Jennifer randit v červnu loňského roku, ale soukromí si oba bedlivě střeží. To je u Lawrence trochu nezvyklé, vzhledem k tomu, že v minulosti své vztahy prožívala celkem veřejně. Randila například s hercem Nicholasem Houltem nebo režisérem Darrenem Aronofskym.

V lednu se začalo hovořit o tom, že to Cooke a Jennifer spolu myslí opravdu vážně. Minulý týden portál Page Six informoval o tom, že se pár zasnoubil během romantické večeře v New Yorku. I když údajný diamant ještě není k vidění, herečka informace potvrdila jako pravdivé. ■