Na veřejnosti jí praskly kalhoty. Sexbomba Slováková tak odhalila intimní část svého pověstného pozadí

Z trapasu šikovně vybruslila. Video: Instagram Nely Slovákové, Super.cz

Zodpovědně dodržuje životosprávu, zdravě jí díky krabičkové dietě, pravidelně cvičí a nevyhýbá se zásahům plastické chirurgie. Mohlo by se zdát, že to má Nela Slováková (28) zmáknuté k dokonalosti. Pravdou je, že tento soubor činnosti není stoprocentní zárukou toho, že jí tělo přece jen někdy nezradí.

Stalo se to velmi nedávno, když brněnské sexbombě na veřejnosti praskly kalhoty, a to na velmi intimním místě v oblasti zadečku. Právě na tuto část těla je známá influencerka velmi hrdá a ráda a často ho pyšně prezentuje na svých fotkách na Instagramu.

„Nevím, co mi tím chtěly moje kalhoty dneska říct. Ještě že jsem měla dlouhé sako a dlouhý kabát. Jinak by to bylo celkem funny,” komentovala díru na zadečku Nela.

To, že je sexy blondýna nad věcí a faux pas ji nevyvede z míry, dokazuje skutečnost, že se v prasklých džínách sama natočila a video zveřejnila prostřednictvím svého profilu na Instagramu. ■