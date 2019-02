Ilustrační foto Profimedia.cz

Pokud by se konala zvířecí SuperStar, tenhle pejsek by byl jasným favoritem. Hudební nadání má očividně v krvi. Odkoukal nejen zpěv, ale také hru na klávesy. Poslechněte si na videu psího zpěváka, který by mohl vystupovat pro početné publikum.