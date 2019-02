Nezapomněli jste na ni? Takhle dnes vypadá máma Kevina ze Sám doma

Catherine O'Hara (1990) Profimedia.cz

Jednou z nejslavnějších postav nejen u nás, ale i celosvětově, však bezesporu navždy zůstane zapomnětlivá maminka Kate, která, a s ní celá rodina, ve zmatku odcestuje do Paříže bez malého Kevina (Macaulay Culkin). V jeho o dva roky mladším pokračování, Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, pak loudu neuhlídají na letišti a on nasedne do špatného letadla.

Vzhledem k popularitě filmů, které vznikly už před 29, respektive 27 lety, tak nikoho nepřekvapí, že otázky s nimi související mezi fanoušky stále rezonují. Loni například O'Hara odpovídala na dotaz, zda po skončení natáčení zůstala v kontaktu se svým nejdivočejším filmovým synkem. Roky se prý neviděli, ale „před dvěma lety“, řekla loni v prosinci, se potkali na vernisáži. „Moc ráda jsem ho viděla, miluju ho!“ dodala. ■