Náročné chvilky trojnásobné maminky Míši Maurerové: Pochlubila se miminkem a přiznala krizi

„Mně s Emmou skončilo šestinedělí (ale asi si to období “hájení” protáhneme na desetinedělí) a střeva v Emminčině pupíku si tak nějak dělají, co chtějí, a to hlavně v noci. Z dlouhého seznamu, co všechno chci (a měla bych) za to šestinedělí stihnout, jsem si odškrtla jenom 2 věci, a to měl ještě můj kluk týden “tátovský” dovolený. Od porodu se moje váha ani nehnula (jako směrem dolů myslím) a ten “maršmeloun”, co mám místo pupku se né a né zpevnit, zato moje prsa jsou na stupnici tvrdosti železobeton,“ svěřila se nejprve na sociální síti herečka.

Ani v následujících dnech si však moc spánku neužila a únava se na ní už začala značně podepisovat. „Tenhle příspěvek by se mohl jmenovat: Máme krizičku. A ten plurál by byl úplně na místě. Jsou dny, kdy to vypadá, že venku snad ani není sluníčko a že spánek je sprostý slovo. Ale slunce svítí a lidi spí... A já jednou budu zase taky, to si slibuju,“ přiznala herečka a přidala fotku své roztomilé holčičky.

Mateřství si ale jinak nemůže vynachválit. Dlouho totiž toužila po velké rodině, a to se jí splnilo právě v momentě, kdy dvojčatům Pepovi a Madlence porodila sestřičku. A za to prý ty bezesné noci stojí.