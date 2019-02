Už 17 let se nedotkl alkoholu. Americký komik promluvil i o loňské ztrátě syna (✝2)

Rob Delaney Profimedia.cz

Ve sdíleném textu se dotkl sedmnácti let abstinence i smutku, který jej zasáhl po synově smrti. Henry zemřel loni v lednu ve dvou letech, měl nádor na mozku. Právě abstinence prý herci pomohla přečkat nejhorší období.

„Pro mou rodinu a pro mě to byl brutální rok. Náš první bez syna a bratra Henryho. Kdybych nebyl střízlivý, bylo by to mnohem horší. Střízlivost mi přes to všechno umožnila být dobrým otcem, manželem, pracovníkem. Abstinence mi umožnila naplno truchlit a žal je výrazem lásky,“ uvedl Delaney.

O problémech, které mu alkohol přinesl, Rob otevřeně hovoří. Právě i ve sdíleném textu se dotkl nehody, kterou ve svých 25 letech, právě před 17 roky, způsobil. Tehdy naboural do budovy. Skončil se zlámanými pažemi a otevřenou zlomeninou v oblasti kolene. Poté nastoupil na odvykací kúru.

Loni na konci roku Delaney oznámil, že sedm měsíců po Henryho smrti, tedy v srpnu, jeho žena Leah porodila syna. ■