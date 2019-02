Vsaďte na domácí péči o pleť od profesionálů

Základem krásné zdravé pleti je čištění. Můžete mít sebelepší krém nebo sérum, ale pokud pleť není správně a kvalitně vyčištěná, tak se účinné látky v těchto produktech do pleti ani nedostanou.

Před 60 lety Dr. Michael Babor učinil zásadní objev: olej pleť zkrášluje. A hloubkově ji čistí. Toto tekuté zlato kosmetiky BABOR, tento původce všeho, slavilo úspěch ještě dávno před tím, než se staly oleje trendem dnešní doby. V 50. letech vedl německý biochemik výzkum zabývající se symbiózou vody s přírodními oleji té nejvyšší kvality, protože byl přesvědčen, že tato kombinace je klíčem ke kráse. Toto přesvědčení vyplývalo ze skutečnosti, že přírodní oleje jsou podobné lipidům v pokožce. Se svým výzkumem uspěl a dal tak vzniknout dvoufázovému čištění pleti s hydrofilními oleji, které pokožku čistí jemně, ale důkladně: HY-ÖL®. V té době byl revoluční. Dnes je legendou.

Legendární dvoufázové čištění BABOR

FOTO: Babor

Během dne se všechny možné nečistoty – nadbytečný kožní maz, prach, smog a další nečistoty – usazují na pleti. Stejně tak ráno můžeme na pleti nalézt zbytky noční aktivní regenerace: odumřelé kožní buňky, pot a kožní maz. Pokud tyto nečistoty nejsou odstraněny, může krém klidně zůstat nedotčený na poličce. Proč? Aktivní ingredience v krému nemají vůbec žádnou šanci dělat svoji práci, není-li pokožka řádně očištěna. A to je ten pravý čas pro BABOR Cleansing HY-ÖL® a Phytoactive! Zatímco některé produkty na čištění pleti mohou narušit přirozené pH pokožky, HY-ÖL® ji během čištění dokonce posiluje. Olej rozpouští olej a tak se snadno odstraní make up, včetně voděodolné řasenky, a nadbytečný kožní maz. Phytoactive, zázračný bylinný elixír, který se na nanáší na HY-ÖL®, pečuje o pokožku během čištění a detoxikuje ji do hloubky.

A jak správně na legendární čištění?

1. Na suchou pleť obličeje, krku a dekoltu naneste HY-ÖL® pomocí krouživých pohybů.2. Přes rozetřený HY-ÖL® naneste stejným způsobem Phytoactive.3. Navlhčenými prsty pak vytvoříte emulzi, kterou pomocí krouživých pohybů omýváte pleť obličeje, krku a dekoltu.4. Pro dosažení Kneippova efektu můžete obličej umýt studenu vodou. Podpoříte tak cirkulaci krve a zvýšíte aktivitu pleti.5. Vaše pleť je teď dokonale vyčištěna a připravena tak přijmout všechny aktivní ingredience z následné péče.

Kompletní nabídku, včetně speciální únorové nabídky, najdete na cz.babor.com nebo ve vašem BABOR salonu. ■