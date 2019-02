Ostravská mamina Romana z VyVolených vaří v Prostřenu: Hostům naservírovala slovo Boží

Romana v Prostřenu Video: archiv FTV Prima

Ve šmírovací show Romana neunikla divokým večírkům, dnes už je z ní počestná žena. Hříšná léta má za sebou a káže slovo Boží. V Prostřenu na svou minulost vůbec neupozorňovala. Hosté dlouho neměli tušení, že mají co do činění s hvězdou VyVolených. Docvaklo jim to až při šmejdění jejím skromným bytem.

Jako věrná služebnice Boží hostům kromě menu naservírovala i Bibli. Takový dar sice nečekali, ale přijali ho. Romana pro šíření lásky a dobra udělá cokoliv.

„Proto kážu Ježíše a proto Ho miluji, protože v tom se zjevila Boží láska, že Kristus zemřel za nás, když jsme byli ještě hříšní. Ježíš mi změnil život k lepšímu. Tolikrát jsem klamala živého Boha, tolikrát jsem byla proti němu ve vzdoru, ale Bůh mi vždycky odpustil a zahrnul mě ještě větší milostí a láskou,“ káže Romana na sociální síti.

Jejím cílem v Prostřenu je hosty nejen nasytit, ale také jim předat pozitivní energii. Podávat se budou asijské pokrmy, s nimiž má Romana zkušenosti jako bývalá provozní restaurace. ■