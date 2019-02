Jak dlouho ještě dá nohu za hlavu? Baldwinova pružná manželka pomýšlí 8 měsíců po porodu na páté dítě

Hilaria Baldwin je zapálenou maminkou. Profimedia.cz

Rodinka se možná brzy ještě rozroste...

„Stížnost“ ohledně pohlaví sourozenců prý podala i Carmen. „Když jsem jí řekla, že čekám dalšího kluka, přišla za mnou a řekla: ‚Mami, co kdybys měla další holku a pak můžeš mít dalšího kluka?‘ Tak jsem jí řekla, že takhle to nefunguje,“ vyprávěla.

Když se Ellen zeptala, co se bude dít, když ani další miminko nebude holka, Hilaria s vážnou tváří odvětila, že se budou snažit dál. No, vypadá to, že těch 11 kočárků, co prý měli v jednu chvíli - vzhledem k věku dětí a finančním možnostem - připravených doma u dveří, se ještě bude hodit.

O postavu mít instruktorka jógy starost nemusí. Už čtyřikrát prokázala, jak blahodárně jógové pozice na její tělo působí. Na svém Instagramu vybízí i další maminky a jde příkladem, že cvičení mohou do každodenního programu zařadit i ony.

Hodit nohu za hlavu? Pro Hilariu žádný problém...