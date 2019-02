Další polonahé scény: Muzikálový zpěvák a hvězda Tváře se na jevišti opět svléká

Kopečný odhazuje v představení svršky. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Role Honzy je pro něj další, ve které musí během představení odhazovat svršky. „Musím říct, že jsem trochu stydlivý. Odhaloval jsem se už v Angelice jako Nicolas, v Muži se železnou maskou a teď také jako Honza v Kocourovi v botách tady v Divadle Broadway,“ prásknul nám zpěvák.

Přestože se mu do podobných scén mnohdy nechce, patří to k jeho profesi a jak sám přiznává, divačkám podobné výstupy rozhodně nevadí. „Musím říct, že to má u fanynek velký úspěch,“ dodal závěrem zpěvák. ■