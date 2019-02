Ještě pár let a na muzikálový konkurz půjde i dcera Františka Janečka: Emily (11) umí Čarodějku nazpaměť

Tereza Mátlova Super.cz

Když vyrazila Tereza Mátlová (43) na konkurz muzikálu Čarodějka, necítila se úplně jistá v kramflecích, co se pamatování textu týče. "Emilka to umí celé nazpaměť, na rozdíl ode mne," přiznala nám zpěvačka, již dcera, kterou má s producentem Františkem Janečkem (74), doprovázela.

Protekci, i když je z rodiny, prý od Janečka čekat nemohla. "Na konkurzy, pokud tady chci zpívat nějakou roli, musím. Řekla bych, že to mám daleko horší, je to všechno s daleko větším respektem, je ode mne vyžadováno ještě daleko víc," svěřila nám Tereza a měla pravdu. Vystoupení si musí za pár dní zopakovat, protože jí doopravdy, jak se obávala, část textu Madam Morrible, jediné muzikálové mrchy, vypadla.

I malá Emily, která už v pár představeních zpívala, by si roli v Čarodějce vybrala. Ale bude muset ještě trochu vyrůst. Jedenáctiletá holčička je prostě ještě malá. "Chtěla bych na Glindu," líbí se Emilce postava "bílé" čarodějky. "Tak když se to bude hrát ještě tři čtyři roky, tak by to třeba mohlo vyjít," usmívala se její maminka. ■