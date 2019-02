Muzikáloví snoubenci se před sebou doma zavírají: Držitel Thálie i bývalá modelka touží po roli v Čarodějce

Kateřina Sedláková se snoubencem Petrem Pechou chtějí hrát ve stejném muzikálu. Super.cz

Na konkurz nešli ve stejný den, takže jsme se potkali jenom s Katkou, s níž jsme probrali, na jakou roli v muzikálu, který produkuje František Janeček (74) a v Goja Music Hall ho bude uvádět od října, se cítí. A jelikož se bude zkoušet v létě, tak i to, jak by to v případě úspěchu zvládla se svatebními přípravami.

"Brát se máme až v září, takže léto je v pohodě, i když se bude samozřejmě finišovat s přípravami. Ale jsem houževnatá, nemám ráda nudu a určitě bych to zvládla, kdyby to vyšlo," míní Katka, která usiluje o roli Nessarose.

"Je to holka, která je na vozíku, sestra hlavní představitelky Elphaby. Jsem nohama na zemi, obě ty hlavní čarodějky mají velmi těžké zpívání, viděla jsem to v Londýně a moc se mi to líbilo, ale mám altový hlas, takže nemám zase až takový rozsah, takže se přikláním spíš k víc činoherním rolím," vysvětlila svoji volbu.

Doma zkoušela současně se svým snoubencem. "Připravovali jsme se každý zvlášť, každý máme jinou písničku, a tak na to potřebujeme klid. Jen jsme si to před sebou navzájem zazpívali, zhodnotili jsme si to kriticky. On byl v kuchyni, já v ložnici, zavřeli jsme si dveře a trochu jsme litovali sousedy, protože to musí být hodně slyšet. Ale jsou trpěliví a zatím na nás nikdo nebouchá," smála se Kateřina. ■