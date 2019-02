Babička s nejkrásnějšíma nohama: Světlana Nálepková na konkurzu na Čarodějku prozradila, co jí pomáhá k mladistvému vzhledu

Světlana Nálepková vyrazila na konkurz muzikálu Čarodějka. Super.cz

Má necelé tři roky do šedesátky, ale pořád vypadá báječně. Světlana Nálepková (58) sice na konkurzu nového muzikálu Čarodějka, který bude v GoJa Music Hall uvádět producent František Janeček (74), patřila k věkově nestarším, ale to, že je už je dvojnásobnou babičkou, tedy není vůbec znát.

Za to, že vypadá tak mladistvě, prý paradoxně může i její babičkovská role. "Nejsem typická hlídací babička, ale vnoučata si moc užívám. Starostí nemám tolik jako jejich maminka, moje dcera. Babičkovství člověka omlazuje, člověk se vrátí tak trochu do dětství, je to fajn. Děti mám pro radost a na hraní a dá se říct, že mi vyhlazují vrásky," smála se Světlana, která ve svém konkurzovém outfitu ukázala i stále dokonalé nohy.

A proč se vlastně na konkurz vypravila, i když je vlastně nesnáší a ve svém věku už ani nemá zapotřebí? "Říkala jsem si, po tom účinkování v Karlíně v roli matky představené, není tak špatné hrát ve velkých muzikálech. Do té doby jsem byla jen ve svých vlastních komorních, v nichž hraju celý život. Líbí se mi téma a i role Madam Morrible, je to komická postava, spíš činoherní než pěvecká role. Byla by to nová zkušenost," míní. ■