Nejen písnička, ale i cestopis: Zpěvák nominovaný na Anděla v klipu ukázal jedno z nejkrásnějších míst Itálie

Thom Artway - Can't Wait

Thom Artway otevírá novou sezónu videoklipem Can´t Wait. Skladba je třetím singlem z alba All I Know, za které je aktuálně nominován na cenu Anděl v hlavní kategorii Sólový interpret. V anketě Anděl za rok 2016 už obdržel dvě sošky - objev a zpěvák roku. Jeho píseň Towards The Sun byla vybrána do filmu Křídla vánoc.