Sexy dračice Alice Bendová přitvrzuje: Na pláži se opalovala úplně nahá

Alice Bendová chytá na Kanárech bronz úplně nahá. Foto: Super.cz/Instagram A. Bendové

Fanoušky vždy potěší rozesmátou fotkou v bikinách, tentokrát se ale pořádně odvázala a nechala se zvěčnit jen v rouše Evině. „Dnes jsme šli 15 km na úžasnou pláž a stálo to za to. My jsme víc unavení než děti,“ pochvalovala si herečka nově objevené místečko.

Není to ale zdaleka poprvé, kdy tato vnadná sexbomba navštívila nudapláž. Nedávno si z jednoho takového místa odnesla velmi netradiční zážitek. Přímo před ní totiž jeden z naháčů předváděl velmi působivý stoj na hlavě. ■