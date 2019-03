Nevadí mu, že většinou chodí do dámského kadeřnictví. Bývalá hvězda Tváře se své chlouby jen tak nevzdá

Jan Kopečný Super.cz

Známého muzikálového zpěváka sice stojí péče o jeho chloubu hodně úsilí, ale nelituje toho. „Je to moje denní rutina. Jelikož hraju v divadle nebo na koncertech, tak každý den je potřeba vlasy česat a upravovat,” říká s tím, že dříve si chodil nechávat zkracovat vlasy do dámského kadeřnictví, a nestydí se za to.

Dlouhých vlasů se neplánuje zbavit, je ale pravda, že v minulosti je velmi radikálně zkrátil.

„Už jsem se jednou nechal ostříhat. Dlouhé vlasy jsem zkrátil asi na dva milimetry. Myslím, že mi to moc nesedělo,” říká Jan.

„Odmítal jsem i pracovní nabídky, nikdy bych se kvůli tomu neostříhal. Naopak spousta lidí si mě díky dlouhým vlasům pamatuje a právě díky nim jsem i dostal nějaké role,” dodal muzikálový zpěvák. ■