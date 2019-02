Slavná zpěvačka vyráží po letech na turné: Její vzhled některým fanouškům způsobil šok

Dido překvapila fanoušky nejen ohlášeným turné... Profimedia.cz

Nejen televizní diváci okamžitě tweetovali pochvaly o tom, že Dido „vůbec nestárne“, ale i moderátorka Lorraine Kelly neodolala otázce, jak že to zpěvačka dělá, že vypadá tak mladistvě. Dido se jen smála, když odpovídala, že opravdu neví.

Album, které vyjde v březnu, se jmenuje Still On My Mind a přichází šest let po zatím posledním Girl Who Got Away. Po něm si naordinovala profesní pauzu, aby se mohla věnovat synovi Stanleymu. „Mezi alby jsem toho hodně prožila, měla jsem syna a chtěla jsem si ho užít,“ vyprávěla.

K albu Dido chystá i turné, na které vyjede po dlouhých 15 letech a během něhož se poprvé představí i v Praze, a to 5. května ve Foru Karlín. „Jsem nadšená. Nedošlo mi, že ta pauza byla docela dlouhá,“ řekla Dido k chystané koncertní šňůře. ■