Před 18 lety ještě všechno klapalo: Dáda s Felixem a dcerou Aničkou tvořili dokonalou rodinku

Dáda Patrasová s dcerou Aničkou a manželem Felixem v roce 2001 Profimedia.cz

Anna Slováčková (23) si už několik let musí zvykat na to, že to mezi jejími rodiči nefunguje. Podívejte se na snímek, kdy z Dády Patrasové (62) a Felixe Slováčka (75) vyzařovala spokojenost a harmonie.