Pět měsíců po porodu je neuvěřitelně hubená! O 11 let starší baletka Tomáše Savky má v 46 letech parádní tělo

Tomáš Savka a jeho manželka Zuzana si vyšli poprvé od narození dcerky. Michaela Feuereislová

Zpěvák Tomáš Savka (35) je už pět měsíců šťastným otcem dcery Anny Viktorie. S manželkou, o 11 let starší baletkou Zuzanou, se teď poprvé od narození dcery objevili ruku v ruce na společenské akci. Nenechali si ujít Český ples v Obecním domě v Praze. "Je to poprvé, co jsme sami bez dcery. Hlídá ji otec Zuzky," řekl Super.cz Tomáš.