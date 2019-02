Tohle není dekolt, který ji proslavil: Hana Mašlíková zmenšení prsou nelituje, konečně se prý do všeho vejde

Hana Mašlíková byla na Českém plese za princeznu. Super.cz

O syna Andrease bylo postaráno, přes noc zůstával u babičky. "Andreáska hlídají rodiče. Ráno si pro něj zajedeme. A my si užijeme večer a možná i ráno dáme dobrou snídani. To si vždycky hrozně užíváme, že si dáme někde luxusní snídani. Tak jednou za dva měsíce. Není na tom nic špatného, manželé by si měli na sebe občas udělat čas a dát mrňouska na hlídání," říká.

Hanka si loni nechala zmenšit vnady a svého rozhodnutí nelituje. I v šatech z půjčovny byl její dekolt výrazně menší. "Mnohem víc si teď užívám šaty a vršky, začala jsem být konfekční. S velkým poprsím to byl problém. Teď se do všeho vejdu a baví mě to," vysvětluje.

"Jsem ráda, že jsem si vnady nechala zmenšit. Naprosto. Jsem šťastná, vypadá to přirozeněji, sedí to ke mně, i bolesti zad se zmírnily. Jsem spokojená," uzavřela. ■