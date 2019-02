Hvězda taneční soutěže si veřejně posteskla: S manželem touží po miminku, ale nedaří se

Tanečnice Ola Jordan touží po dítěti. Profimedia.cz

Jeden z nejznámějších párů soutěže bohužel v poslední době nezažívá nejspokojenější období. Manželé Ola a James Jordanovi si v rozhovoru pro magazín Hello! posteskli, že se už drahnou dobu snaží o dítě, ale nedaří se. Jsou proto připraveni podstoupit umělé oplodnění. „Z celého srdce bych se chtěla stát matkou, myslela jsem, že se to podaří přirozeně. I James chce zoufale děti, přála bych si, aby se to stalo teď. Je to dar, který bych mu chtěla dát,“ řekla Jordan.

Její muž dodal, že jde o ironii osudu, protože když zahajovali taneční kariéru, ve Velké Británii úspěšnou, byly děti tím posledním, co chtěli. „Když jsme se konečně o dítě pokusili, zjištění, že to nejde, pro nás bylo ranou z čistého nebe,“ řekl. ■