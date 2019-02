15 let po SuperStar má nový hudební projekt: Takhle dnes vypadá a zpívá Julián Záhorovský!

10 Julian – Spolu Video: RaegoTV

Julián se věnoval rozličným profesím v rámci sociální a mediální komunikace, kterou na vysoké škole vystudoval, ale hudbou se stále zabýval. Má svoji kapelu Sabrage, napsal i skladbu Skrytý city do filmu Po čem muži touží. Nyní ale vystrkuje opět růžky jako sólový zpěvák, nevystupuje ale pod svým celým jménem.

Proč svůj projekt pojmenoval 10 Julian, nám také vysvětlil. "Čte se to Ten Julian. Vymysleli mi to vlastně lidi, když jsem někam přišel, každej řekl: Jé ty, jsi ten Julián. Tak mě napadlo to pojmenovat takhle. Číslovka tam je, protože se mi to víc líbilo graficky než jen nápis," objasnil.

V rámci sólového vystupování s producentem Borisem Carloffem vytvořil také videoklip k písni Spolu natočený na jeden záběr a nazpívaný živě, který vám přinášíme. ■