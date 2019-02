Moderátorka, která v korpulentnosti konkuruje Halině Pawlowské, začala s hubnutím: Přiměly ji k tomu vážné zdravotní potíže

Aneta Christovová začíná hubnout. Michaela Feuereislová

Velkou chuť k hubnutí ovšem nemá, tak snad se jí bude dařit. "Nechce se mi, protože jsem toho názoru, že na světě žijí různorodí lidé a stejně jako fauna má své slony a gazely, a flóra sekvoje i bonsaje, tak i lidé jsou velcí a maličkatí. Ale musím, protože mě zlobí pupeční kýla tak, že už je těžký nandat si ponožky, nemůžu skoro žádný sporty a prostě mi vadí vše, co mě omezuje. A věřte, že kila navíc to nejsou," zdůvodňuje moderátorka své rozhodnutí zhubnout.

"Protože už jsem v životě držela asi milión všech diet, co se kdy ukázaly na světě, rozhodně žádnou rychlodietu ani jakoukoli jednostrannou dietu držet nebudu. Je to totiž těžce na houby, zvlášť jste-li ten typ člověka, co s nadváhou bojoval celý život. Prostě je to nesmysl a nic to nevyřeší," pokračuje Aneta.

Přidala i své hubnoucí kvarteto, jehož se hodlá držet: Pravidelně jí nejpozději do 22 hodin, minimalizuje sladké. "Zvýším pohyb. Pravidelně sexuji," dodala. Vzhledem k poslednímu bodu zapojí tedy i svého partnera, mauricijského maséra Prince, který se po náročné šichtě v práci bude muset také víc hýbat.

Ke společnému hubnutí vyzvala i svoje fanoušky na sociálních sítích, kterým bude podávat průběžné informace včetně toho, co během každého dne sní a vypije. ■