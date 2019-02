Podstoupil další zákrok: Moderátor Honza Musil se zotavuje ze třetí operace

Moderátor musel opět na operaci. Foto: Facebook J. Musila

Další operace páteře. Minulý týden, kdy se Honza Musil (51) pochlubil snímky, jak se znovu učí chodit, to vypadalo, že už se mu daří lépe. V pátek musel ale známý moderátor podstoupit další chirurgický zákrok. V pořadí již třetí.

„Od pátku jsem na JIPce po další operaci a už se těším zase na to naše oddělení, kde budu zase rozhýbávat tělo,“ připsal si moderátor ke snímku se svým partnerem Jakubem, který mu je v nemocnici po celou dobu velkou oporou.

Moderátor si páteř poranil při pádu ze žebříku, a to jen pár dní před Vánocemi. Od té doby je upoután na nemocniční lůžko. Přestože se po těžkém zranění snaží pomalu rehabilitovat, musel podstoupit další zákrok a stále neví, zda to byla operace poslední. I díky podpoře fanoušků se ale Musil nevzdává, a jakmile to bude možné, začne opět s pomocí fyzioterapeutů rehabilitovat. ■