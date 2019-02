Donna z Beverly Hills vzala do kina 5 dětí i manžela: Tohle vzkázal haterům, kteří jeho potomky zesměšňují

Tori Spelling a její početný rodinný klan Profimedia.cz

Tori Spelling (45) už dávno není seriálovou hvězdou a naplno se věnuje mateřským povinnostem. I když se dětem věnuje nejlépe, jak to dovede, na internetu čelí komentářům, podle nichž by měla, slušně řečeno, více řešit jejich stravování.

Představitelka Donny ze seriálu Beverly Hills 90210 se svými potomky ráda vyráží na slavnostní premiéry filmů. Lístky pro tak početnou rodinku se dost prodraží, takže herečka pozvánky na projekce rozhodně neodmítá. Naposledy svůj klan vzala na film Lego Movie 2.

V Los Angeles zapózovala s manželem Deanem McDermottem i pěti potomky. Liam (11), Stella (10), Hattie (7), Finn (6) i Beau (1) vypadali spokojeně. Herečka se v komentářích u svých fotek mohla dočíst, že její děti „jsou tlusté“ a „vypadají strašně“. Hateři neměli slitování a potomky Tori nešetřili.

Nakonec se jich zastal jejich otec. „Opravdu máte potřebu útočit na moje děti? Co jste to za lidi? Styďte se za to, že odsuzujete tak nevinné a krásné osoby,“ pohoršoval se Dean nad komentáři. „Moje děti procházejí různou vývojovou fází a je jedno, že jsou při chuti. Jsou šťastné a zdravé, prostě jen nevypadají jako supermodelové. Lidé mají různé postavy. Co jste zač, že máte právo soudit druhé?“ vzkázal haterům. ■