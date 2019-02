Tahle kráska už zase není k mání. Nového partnera Chmelířová ale na pár měsíců opustí

Veronika Chmelířová promluvila o novém vztahu. Super.cz

„Potkávám se už delší dobu s jedním pánem. Nejsem typ člověka, který je rád sám. Ráda cestuju, ráda vyplňuju svůj čas sportem, nebo časem s přáteli, láska je pro mě ale důležitá,” svěřila se nám na vyhlášení soutěže v pražském barber clubu modelka.

Brzy se blonďatá kráska chystá odjet do Anglie, kde chce zapracovat na své angličtině. Svého nového partnera ale nebere s sebou, ale celou dobu bez něj nevydrží. „Na delší dobu by to asi nešlo, ale snad mě tam navštíví,” usmívá se Veronika Chmelířová. ■