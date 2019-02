Syn Standy Hložka se slavnému otci pomstí za výchovné lekce. Muž roku se s ním utká s kordem v ruce

Syn známého otce hledá své místo v šoubyznysu. Super.cz

V minulosti se Matyáš Hložek (25) živil jako osobní trenér. Po vítězství v soutěži Muž roku v roce 2017 se snažil uplatnit v modelingu, což pro muže jeho typu není úplně snadná cesta, a uvažoval i o herecké dráze. „Stále přemýšlím o tom, co bude pro mě to pravé,” nechal se slyšet Matyáš. Jeho primárním zdrojem příjmů je stále práce ve fitku.

Teď to vypadá, že díky nové zkušenosti v muzikálu Tři mušketýři spojí zpěv i herectví. „Dostal jsem se do muzikálu, kde budu tancovat a zpívat. Jsme zvědavý na to, jaké to bude, je to pro mě výzva. Za měsíc už mi začínají zkoušky,” rozpovídal se o nové příležitosti Matyáš, který se na scéně potká i se svým otcem Standou Hložkem.

„Máme spolu scénu, kdy budeme mezi sebou šermovat v jedné velké scéně,” prozradil nám Matyáš během návštěvy pražského barber clubu. Hložek si dělal legraci, že se bude moct svému otci po letech pomstít za všechny výchovné lekce. „Budu mu to moct konečně vrátit,” smál se Matyáš Hložek. ■