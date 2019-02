Krásná moderátorka zpráv překvapila nepřehlédnutelnými vnadami! Poprvé promluvila o plastice

Iveta Vítová vypadala skvěle. Super.cz

"Jsou decentní a zároveň trošku sexy. Snad se budou líbit i ostatním," řekla Super.cz Iveta, která překvapila v šatech velmi bujnými vnadami. Popřela však, že by byly dílem plastického chirurga. "Je to dobrým střihem a možná i dobrou podprsenkou," usmívala se.

Plastiku do budoucna ale nevyloučila. "Možná na to dojde, ale nechám tomu ještě čas. Třeba ještě přijde nějaké dítě. Takhle je to zatím dobrý, a když tomu pomůže fajn střih, tak je to v pohodě," míní Iveta, která Český ples moderovala po boku Jana Čenského.

Rozhovor probíhal ještě před samotným začátkem akce. "Mám trému, je to i velká výzva. Až si tam stoupnu a uvidím lidi a sál, bude to něco jiného než v televizi, kde mám čtecí zařízení. Ale nemůže se stát nic horšího, než že mě pan Čenský zachrání a já budu jen stát a usmívat se," uzavřela. ■