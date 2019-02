Nikol Moravcová má ve 4. měsíci pořádné bříško: Podívejte se, jak jí těhotenství sluší

Nikol Moravcová Michaela Feuereislová

Blogerka a herečka Nikol Moravcová (31) je ve 4. měsíci těhotenství. A už je to na ní pořádně znát. Zvětšující se bříško předvedla v hodně těsných šatech na Českém plese v Obecním domě. "Je fakt, že mě to samotnou překvapilo. Poslední týden, dva pořádně vykouklo," řekla Super.cz Nikol.

Moderátorka trpí od začátku těhotenství nevolnostmi. A to pořádnými. "Dnes večer mi je překvapivě dobře, to je snad poprvé. Jinak je moje těhotenství děsivé, je mi neustále špatně, zvracím. Opravdu si to zatím neužívám," prozradila.

Moravcová oblékla sametové zelené šaty z pražského butiku. Ty doplnila šperky Gucci z diamantů a ametystu. "Nikdy jsem na sobě neměla tak drahé šperky. Pořád se hlídám, jestli mám vše kompletní. Jsou v hodnotě jednoho miliónu korun," dodala. ■