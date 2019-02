Moravcové se zakulatilo bříško, ale přesto jde ve 4. měsíci těhotenství její váha dolů

Nikol Moravcová Super.cz

Naopak. Dokonce zhubla. Ráda za to není. "Hubnu, dost, což není úplně dobře. Je to poprvé v životě, co si stoupnu na váhu a jsem smutná, že vážím méně. Myslím, že se to změní a v druhém trimestru už přiberu," doufá.

Miminko bylo plánované. Nikol otěhotněla měsíc po svatbě. Zatím netuší, zda to bude holčička, nebo chlapeček. "Plánované to bylo. Vyšlo to. Vychází to na 1. srpna, budeme mít lvíče. Ještě netušíme pohlaví, ale určitě si to necháme říct. Celý život jsem chtěla holku a teď už mi to je jedno. Bojujeme se jménem. Když to bude holčička, bude se jmenovat po manželovi. Bude Karol," dodala na Českém plese, kam s manželem vyrazili. ■