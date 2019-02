Bolest místo romantiky: Ester Janečková skončila se zlomeným ramenem

Ester Janečková Foto: Instagram E. Janečkové

„Tak ty naše krásný, romantický hory skončily dost neslavně. Zlomeným ramenem,“ napsala Ester na Instagramu k fotce, na níž má ruku zafixovanou ortézou. Její výraz mluví za vše. Úsměv se jí vykouzlit nepodařilo.

A co se vlastně Janečkové stalo? „Vlezla jsem na sněžný skútr ke kámošce, o které jsem si myslela, že umí jezdit... No a ona neuměla,“ odhalila příčinu zranění v diskuzi. Příště by to chtělo raději méně adrenalinu a více opatrnosti. ■