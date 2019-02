Podvod na fanoušky: Zpěvačka parazitovala na slavnějším kolegovi, na chvíli se stala internetovou senzací

Kelsy Karter a její tetování, které se ukázalo jako atrapa. Profimedia.cz

Zpěvačka Kelsy Karter se v posledních dnech dočkala nebývalé publicity v médiích po celém světě. A to díky tetování přes celou pravou tvář. Nyní přiznala, že kérka s nepovedenou podobiznou Harryho Stylese byla falešná.

Fotku s atrapou tetování zpěvačka z Nového Zélandu sdílela na sociálních sítích s tím, že šlo o narozeninový dárek pro Stylese. Nyní přiznala, že falešným tetováním chtěla zpropagovat svůj nový singl - o zpěvákovi z kapely One Direction.

„V dubnu 2018 jsem si prošla nejtěžším životním obdobím. Můj pes Diva zemřel, zkrachoval mi vztah a tím posledním, co jsem chtěla, bylo psát o tom další smutnou písničku. Místo toho jsem se rozhodla, že napíšu song o Harrym Stylesovi,“ uvedla na YouTube.

A vymyslela i originální propagaci. O pomoc požádala tatéra hvězd Romea Lacosteho a vizážistku a fotku pak sdílela s popiskem „mami, podívej, co jsem udělala“.

„Mimochodem, víme, že je to hrozné. A o to taky šlo,“ řekla. „Tetování je pryč, jediné, co zbylo, je hudba, což jsme s mým hvězdným týmem také plánovali,“ dodala zpěvačka.

Tento klip chtěla Kelsy falešným tetováním podpořit