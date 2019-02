Po 20 letech bude opět zpívat: Iva Hüttnerová se vrací na muzikálová prkna. Komu bude hrát maminku?

Iva Hüttnerová Michaela Feuereislová

Herečka Iva Hüttnerová (70) oslavila na konci loňského roku kulatiny. Kromě herectví se věnuje psaní a také je známou výtvarnicí. V posledních letech šlo divadlo v její kariéře stranou. To se teď ale změní.

Rozhodla se vrátit na prkna, a to rovnou do muzikálu. Herečka přijala roli v novém představení Kvítek mandragory v Divadle Broadway, kde si od března zahraje postavu Jiřiny Demlové. Samozřejmě nás zajímalo, zda je to její muzikálová premiéra.

„Kvítek mandragory pro mě není první muzikál, hrála jsem už ve dvou představeních v karlínském divadle. Jedním z nich byla Má férová Josefína, ale to už je asi dvacet let,“ sdělila nám sympatická herečka. Zkoušky muzikálu pod režijní taktovkou Radka Balaše nyní tráví se svými kolegyněmi a kamarádkami, s nimiž se alternuje.

„Když jsem tuhle nabídku dostala, měla jsem radost, že se můžu dělit o jednu roli s Janou Bouškovou a Jaruškou Obermaierovou,“ dodala závěrem herečka. Iva si v muzikálu zahraje maminku Aleše Hámy (45), Sagvana Tofiho (54) nebo Miroslava Etzlera (54). ■