První česká topmodelka (53) už chce být rozvedená: Mluví o dalším začátku a sexu s novým mužem

Ze vztahu slavné v Česku narozené modelky a hudebníka prostě vyprchala láska a poté, co jim odrostli jejich synové Oliver (20) a Jonathan (25), zmizel i důvod zůstat spolu. Když jsme se Pavlíny během její poslední návštěvy Prahy ptali, na co se nejvíce těší, tak nás šokovala svou otevřeností. „Momentálně se těším na to, že se rozvedu a prodám barák. Už se to táhne dlouhou dobu. Začínám nový život a pořád bydlíme dohromady. Ráda bych začala další část života,” prozradila Super.cz

Pořízková by ráda nový vztah, i když zjevně nemá velká očekávání. „Nový život mi nový chlap nenabídne, akorát mi nabídne nový sex. Nechci zůstat sama do konce života, na to jsem moc mladá, ačkoli vypadám starší,” smála se Pavlína.

První česká topmodelka ve své rodné zemi nežije již od roku 1975, ale pravidelně se sem vrací. Je klidně možné, že si zde pořídí vlastní nemovitost. „Pokaždé, když sem přijedu, tak si chci v Praze koupit byt, nebo někde na Moravě. Pak si ale uvědomím, že tady nikoho neznám a nemám tady kamarády. Co bych tady vlastně dělala?” položila si otázku Pavlína Pořízková, která se nedávno objevila na titulce magazínu Sports Illustrated nahoře bez. ■