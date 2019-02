Šaty ve stylu polárkového dortu Švantnerová dobrovolně neoblékne, před plesem si na dlouhé přípravy nepotrpí

Nikol Švantnerová má vyhraněný vkus. Super.cz

„Už je to nějaký ten pátek, co s Natali spolupracujeme. Šaty jsou vždy jiné a pro mě je to jedno velké wow,” říká modelka, která si vzpomněla na svou první práci pro návrhářku: „Pro Natali jsem předváděla ještě před Miss na jedné ze svých prvních přehlídek. To možná Natali ani neví. Pak si mě po Miss vybrala na focení kampaně a potom se naše cesty různě proplétaly a já jsem za to ráda.”

Vzhledem k tomu, že je Švantnerová výrazný typ ženy, dává přednost jednoduchým modelům. „Nejsem na bonbónky. Mám ráda, když je to zdobené, originální, když je to něco jiného. Když se za vámi lidé na plese otočí, protože vidí něco, co předtím ne.”

Přípravám na velké večerní akce věnují některé ženy klidně celý den, Česká Miss 2015 potřebuje jen dvě hodiny. „Nejsem typická žena, která by věnovala přípravám celý den. Vzhledem ke své práci se většinou se rozhodnu, že na akci půjdu, ze dne na den. Nemůžu moc plánovat dopředu a návrhářům většinou volám narychlo. Mám ráda vše jednoduché, ať je to rychle. Hodina vlasy, hodina make-up, pak na sebe hodím oblečení a jde se,” říká Nikol Švantnerová. ■